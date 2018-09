Kleine Kämpfer zeigen vollen Lebensmut

Ein kleines Wunder, dass es David heute gut geht

So wie auch bei David (3, am Titelbild ganz links mit seiner Mama). Dem es heute gut geht. Auch wenn er zarter und kleiner als seine gleichaltrigen Spielkameraden ist: „Er ist gesund und ein fröhlicher, aufgeweckter Lauser“, freut sich seine Mama Erika Buchendorfer aus Leonding (OÖ). Für sie ist es ein Wunder, dass sie heute ihren gesunden Sohn umarmen darf. Denn David brachte nur 810 Gramm auf die Waage, als er in Linz auf die Welt kam. Sein Zwillingsbruder Julian überlebte nicht: „Es war eine schwere Zeit, die Trauer um Julian, gleichzeitig die Angst um David“, erinnert sich die 35-jährige Mutter: „Er war so klein und richtig durchsichtig.“ Wochenlang sah sie ihr Baby nur durch den Brutkasten, drei Monate wurde David im Spital behandelt, überstand mehrere Komplikationen, bevor er endlich nach Hause durfte - da wog er 2,3 Kilogramm.