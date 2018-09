„The Bard‘s Tale IV“ im Launch-Trailer

Nach Jahrzehnten des Wartens auf einen neuen Teil des klassischen Rollenspiel-Abenteuers ist es am 18. September endlich soweit: Publisher inXile veröffentlicht „The Bard’s Tale IV: Barrows Deep“ für den PC. Versionen für PS4, Xbox One, Mac und Linus sollen folgen. Der Launch-Trailer entführt vorab schon mal in die wundersame Welt des Landes Caith.