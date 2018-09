Fehldiagnose tötete Vater:Zweiter Arzt vor Gericht

Richter Hermann Pichlmayr vom Linzer Bezirksgericht hatte beim Verfahren gegen die junge Ärztin am 7. August gemeint, die gesamte Krankenhaus-Organisation gehöre „an den Pranger gestellt“. Es ging um einen 56-jährigen Patienten aus dem Bezirk Linz-Land, der am 11. März 2016 mit starken Bauchschmerzen ins Spital der Barmherzigen Brüder in Linz eingeliefert worden war.