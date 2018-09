Kampf um die Hausapotheke

Bereits mehrere Jahre hatte der Streit um die Abgabe von Medikamenten in der Praxis von Dr. Claudia Ertl in Schwadorf getobt, seit nämlich in einem Nachbarort eine Apotheke eröffnet hatte - die „Krone“ berichtete. Mittlerweile sind zwar in Gemeinden, die nur über eine Ordination mit Kassenvertrag verfügen, solche Hausapotheken besser geschützt. „Doch in Schwadorf gilt noch die alte Regelung, weil der Antrag bereits 1999 gestellt worden war“, erklärt der Anwalt der betroffenen Medizinerin.