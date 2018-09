Kritik an der EU nimmt in Oberösterreich weiter ab

Am 26. Mai 2019 ist Europawahl in Österreich, hier werden 19 der nach dem Brexit dann 706 Abgeordneten zum Europäischen Parlament gewählt. Die Haltung zur EU ist auch in Oberösterreich eher gespalten, zeigt die aktuelle IMAS-Umfrage für die „OÖ-Krone“. Im langjährigen Trend nimmt die EU-Kritik jedoch ab.