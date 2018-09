Protestbrief nach Tschechien wegen Atommülllager

„Nun ist bekannt geworden, dass auch ein höchst problematischer Standort in der Nähe zur Landesgrenze nach Oberösterreich in Frage kommt“, schreiben die beiden Landespolitiker an den tschechischen Regierungschef. Denn mit dem möglichen Endlagerstandort „Janoch“ gleich südlich des AKW Temelín drohe „eine Multiplizierung des Risikos durch die beiden Reaktorblöcke einerseits und ein Atommüllendlager andererseits“.