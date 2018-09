Kärntner schwimmt heuer 77 Kilometer am Stück

Der Wahlkärntner Erik Demczuk sorgt mit seinen Schwimm-Abenteuern für Schlagzeilen: Im Vorjahr schwamm er 3500 Kilometer durch die Wolga, in diesem Jahr bezwang er die 77 Kilometer lange russische Neva in 15 Stunden. Am Sonntag lädt er zum großen Spektakel an den Wörthersee: Hunderte Teilnehmer werden den See durchqueren.