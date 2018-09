12.000 Menschen üben gleichzeitig die Herzmassage

Einen ganz besonderen Weltrekordversuch gibt es am 22.September an der Trabrennbahn in Wels - 12.000 Menschen sollen dabei gleichzeitig an Puppen die Herzmassage üben. Die von der „Krone“ präsentierte Initiative „Hand aufs Herz - Jeder kann helfen“ soll natürlich nicht nur rekordverdächtig sein, sondern auch Leben retten.