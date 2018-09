Sieben Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen

Am 8. und 9. September fand am Höllerersee in der Gemeinde St. Pantaleon das Festival „Magoca“ statt. An den beiden Festtagen wurden von der Polizei Ostermiething, Braunau und der Landesverkehrsabteilung Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Dabei wurde insgesamt sieben Fahrzeuglenkern der Führerschein wegen Suchtmittelbeeinträchtigung abgenommen.