Likör aus Allhaming, wie ihn schon Mama machte

Wenn er seine Früchte auswählt, dann ganz sorgfältig. Wenn er das Obst in Alkohol ansetzt, dann mit größtem Bedacht auf Aroma und Geschmack. Und was in seine Ansatzbehälter kommt, darf nur biologisch sein. „Genau so, wie ich es bei meiner Mutter und Großmutter immer gesehen habe, mache ich es heute auch“, erklärt Karl Kastner begeistert. Und setzt freilich seine Liköre in weit größerem Ausmaß an, als es seine Oma damals tat. Aber aus einem leidenschaftlichen Hobby heraus, hat sich sein kleines, feines Unternehmen „Ave Vitas“ mittlerweile einen Namen gemacht.