Illegale Party aufgelöst, Drogenlenker erwischt

Schon wieder gab´s einen illegale „Free Party“, bei der Polizisten als „Spaßbremsen“ einschreiten mussten. Dieses Mal in einem alten Steinbruch in Aigen-Schlägl. Es hagelte 15 Anzeigen und ein 20-Jähriger, der sich schon in Sicherheit wähnte, wurde als Drogenlenker am Steuer ertappt.