Polizei entlarvte im Mühlviertel drei Drogenlenker

So ehrlich sind nur die Mühlviertler: Statt es auf den Test ankommen zu lassen, gestand der Ulrichsberger (29) den Drogenkonsum. Er gab an Ort und Stelle seinen Führerschein ab. Als die Polizisten dann in Haslach den Lenker eines Kastenwagens stoppten, der in Schlangenlinien unterwegs war, stimmte der 42-Jährige der Schnell-Überprüfung zu und wurde prompt positiv auf Drogen getestet.