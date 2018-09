Elf Prozent Abmeldungen an den Kindergärten

Viel wurde spekuliert und kritisiert, nun liegen die ersten Zahlen am Tisch: In den ersten drei Monaten nach Einführung der Nachmittagsgebühr an Kindergärten kam es zu 1806 Abmeldungen. Zu diesen 11,4 Prozent kommen 8,6 Prozent an Ummeldungen für weniger betreute Nachmittage dazu.