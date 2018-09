Sicherheitskonferenz soll Maßnahmenpaket bringen

Sicherheitskonferenz noch vor Gemeinderat

Weil am Südbahnhofmarkt auch strafrechtliche Delikte und Drogenkonsum im Fokus stehen, will Wimmer ein Gesamtmaßnahmenpaket erarbeiten. Noch vor der Gemeinderatssitzung am 20. September wird es eine Sicherheitskonferenz geben, wo mit Einbindung von Experten dieses geschnürt werden soll.