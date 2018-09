Sanitäter erfüllen Sterbendem Wunsch: Ein Eis

„Wir können uns gar nicht genug bedanken“

Seine Tochter kommentierte darunter, dass sich die Helfer nicht nur auf dieser Fahrt, sondern auch in den vergangenen Monaten rührend um ihren Vater gekümmert hätten. „Mama und ich können uns gar nicht genug bedanken für die Hilfe und das Mitgefühl, die ihr uns jedes Mal gegeben habt, als wir euch rufen mussten“, so Danielle. Sie beendet ihre Nachricht mit einer traurigen Botschaft: Ron sei am Wochenende verstorben. Auf Facebook trauerte sie mit einem Video: „Du wirst immer in meinem Herzen sein.“