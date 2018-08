Jetzt doch mehr Geld für die Kinderbetreuung

30 Millionen Euro weniger - das wollten sich die Länder in Sachen Kinderbetreuung so nicht gefallen lassen und wandten sich gegen die Pläne der Regierung. Eine Kampfansage an den Bund lehnten die meisten ÖVP-Länderchefs dann aber doch ab. Nun gibt es doch mehr Geld - allerdings dazu auch neue Regeln sowie äußerst strenge Auflagen. Für Freitag lädt die Regierungsspitze zu einer Pressekonferenz in einen Kindergarten in Niederösterreich.