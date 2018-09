Attacken auf Passanten: Antrag auf Einweisung

Nach mehreren Attacken auf Passanten in Wien ist nun die Begutachtung des seelischen Zustandes des 24 Jahre alten Burkay S. seitens eines Gutachters abgeschlossen. Dieser stellte bei dem Niederösterreicher mit türkischen Wurzeln paranoide Schizophrenie fest. Seitens der Staatsanwaltschaft Wien wurde deshalb eine Unterbringung des jungen Mannes in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Nun allerdings ist das Oberlandesgericht am Zug, denn der Rechtsvertreter des Verdächtigen hat Berufung gegen den Antrag eingelegt.