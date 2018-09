Radfahrer (63) krachte in ein stehendes Auto

Mit seinem Fahrrad war ein 63-jähriger Innviertler auf einem Gehweg in Mattighofen neben der B 147 unterwegs. Zur selben Zeit wollte eine Autolenkerin (69) mit ihrem Wagen vom sogenannten Wasseracker in Richtung B 147 einbiegen. Als die Frau nach links schaute, um sich in den Verkehr einordnen zu können, krachte der Radfahrer gegen die rechte Seite des stehenden Pkw.