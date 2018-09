Leonding: Attentat mit Buttersäure in Saunaclub

„Ich habe von Buttersäure nichts gesehen“, sagt der Angeklagte (22). Und das war nicht seine einzige Gedächtnislücke beim Prozess in Linz. Auch zu den Hintergründen eines Buttersäure-Attentates in einem Saunaclub in Leonding wollen er und seine beiden Mitangeklagten nichts wissen.