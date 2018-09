„Übungsfahrt“ mit gestohlenem Pkw endet mit Unfall

Die gerufenen Polizisten stellten fest, dass das Fahrzeug am Vormittag als gestohlen gemeldet worden war. Der eigentliche Lenker des Firmenwagens hatte laut Steirer zuvor den Schlüssel verloren. Bei den Beamten meldete sich unterdessen ein weiterer Unfallzeuge und gab an, die Verdächtigen zu kennen. Die beiden würden in einem Übergangswohnhaus für Obdachlose in der Gänsbachergasse in der Nähe des Supermarkts wohnen.