112 Bewerber im Rennen um Eurothermen-Chefsessel

Modernisierung in Bad Ischl läuft

Über eine Million Menschen sind jedes Jahr zu Gast in den Eurothermen, die im Eigentum des Landes OÖ stehen und die sich extrem gut entwickelt haben. Damit dieser Kurs auch fortgesetzt werden kann, wird regelmäßig investiert. So wird in Bad Ischl derzeit das Hotel Royal um 14 Millionen € modernisiert.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung