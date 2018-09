Sechs Tipps, die vor einem Kuhangriff schützen

Was im Notfall tun?

Greifen Kühe an und weder Fluchtweg noch Zaun ist in Sicht, sollte man dem Rind Angst einzujagen. Laute Geräusche machen, sich vor dem Tier aufbäumen und es mit einem Stock verjagen. Mit etwas Glück dreht sich die Kuh verwirrt um und sucht das Weite.