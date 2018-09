Mann (28) fällt von Leiter drei Meter in die Tiefe

Ein 28-Jähriger aus Pötting half am Montag einem Bekannten (41) aus Taufkirchen an der Trattnach bei Dacharbeiten. Gegen 17.30 Uhr wollte der Jüngere über eine Leiter auf das Dach klettern. Plötzlich rutschte aber die Aufstiegshilfe weg, sodass der Mann mehr als drei Meter tief abstürzte und am Asphalt aufschlug. Der schwer Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Wels geflogen.