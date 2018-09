19-Jähriger verlor Kontrolle über Auto

Von einer Waschanlage in Windern kommend ist ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer am Sonntag gegen 20 Uhr nach rechts auf die B135 in Richtung Schwanenstadt abgebogen. Weil der junge Mann aus dem Bezirk Wels-Land so stark beschleunigte, kam er nach etwa 50 Metern von der Fahrbahn ab.