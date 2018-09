Hat Volkswagen auch bei Benzinern manipuliert?

Die Bild am Sonntag beruft sich auf Zeugenberichte in den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft München. Demnach wurden auch Abgastests von Benzinern manipuliert. Bei einem vertraulichen Krisentreffen am 2. November 2015, zu dem Porsche-Entwicklungschef Michael Steiner die Getriebeleiter der Marken VW, Audi und Porsche einbestellt hatte, hätten die Experten berichtet, dass Automatikgetriebe aller Marken spezielle Schaltprogramme aufwiesen, die nur am Prüfstand aktiv sind. Diese beeinflussen Emissionswerte, gleichermaßen bei Diesel- wie auch Ottomotoren.