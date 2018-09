Rauschgift-Zuchtanlage ausgehoben

Bei Erhebungen in einer Wohnung in Längenfeld fiel den Beamten der Polizeiinspektion Sölden am Samstag starker Cannabis-Geruch auf. Im Zuge einer anschließenden Hausdurchsuchung konnten eine Indooraufzuchtanlage, Cannabispflanzen, Cannabiskraut sowie drei Faustfeuerwaffen sichergestellt werden. Gegen den Besitzer der Waffen (ein österreichischer Staatsbürger), welcher keinen Waffenschein besitzt, wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.