Heli flog Schwangere nach Auffahrunfall ins Spital

Unachtsamkeit löste einen Auffahrunfall in Leonding aus. Ein 18-Jähriger aus Ried/Innkreis krachte Samstagnachmittag in eine stehende Fahrzeugkolonne und schob mehrere Fahrzeuge ineinander. Zwei Pkw-Lenker und drei Fahrzeuginsassen wurden unbestimmten Grades verletzt, eine schwangere Frau wurde in Krankenhaus Linz geflogen.