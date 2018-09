Baby bei Sturz aus Kinderwagen verletzt

Gegen 14 Uhr nahm ein Ehepaar gemeinsam mit ihrem fünfmonatigen Sohn bei einer Hochzeitsfeierlichkeit in der Wallfahrtskirche Maria Hilf ob Guttaring, in Sankt Veit teil. Um mit dem Kinderwagen in den Kirchenraum zu gelangen, hob das Ehepaar den Kinderwagen mit dem darin, in einem Fellsack eingewickelten Kleinkind, welches zu diesem Zeitpunkt im Kinderwagen nicht fixiert war, hoch, um in weiterer Folge über die Kirchenstiege hoch in die Kirche zu gelangen. Dabei stürzte das Kleinkind ca. einen halben Meter aus dem Kinderwagen auf die Steinstiege.