Sieben Frauen bei Ausflug mit Kleinbus verunglückt

Eine 23-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr mit sechs Freundinnen in einem gemieteten Kleintransporter auf der B 127 in Richtung Walding. Die sieben jungen Frauen waren auf dem Weg zu einem Ausflug in die Wachau. Auf der regennassen Fahrbahn kam die Lenkerin im sogenannten „Saurüssel“ in einer Rechtskurve mit dem Kleinbus ins Schleudern und stieß gegen die Leitplanke.