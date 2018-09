Dem Seniorenbund wird Datenmissbrauch vorgeworfen

Daten aus der Wählerevidenz

Weil etliche seiner Kollegen ebenfalls Post vom Seniorenbund erhielten, fragte Hable bei der ÖVP nach. Prompt erhielt er Antwort: „Mir wurde erklärt, dass der Seniorenbund Teilorganisation der ÖVP ist und somit Anspruch auf Einsicht in die Wählerevidenz hat“, so Hable. Er recherchierte daraufhin im Gesetzbuch und war danach erst recht verärgert. Die Daten hätten aus seiner Sicht nicht verwendet werden dürfen: „Eine Einsicht in die Wählerevidenz ist nur für statistische Zwecke oder für Wahlwerbung erlaubt, nicht aber für eine Geschäftsanbahnung!“