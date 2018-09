Tod von Polizeihund hat keine rechtlichen Folgen!

„Ermahnung bis hin zur Entlassung“

Nun geht es mit einem Disziplinarverfahren weiter, laut den Richtlinien der Polizei hätte der Hund nie so lange im Fahrzeug sein dürfen. „Von einer Ermahnung bis hin zur Entlassung ist alles möglich“, so ein Polizeisprecher, ehe nun eine unabhängige Disziplinarkommission die Causa übernimmt. Lehrer, Richter, Polizisten - in diesem Gremium können aus allen Beamtenkreisen Personen sitzen und entscheiden.