Hitzetod: Polizeihund litt eine Stunde lang

„Ich bin am Boden zerstört“, so jener Polizist, dessen hoch dekorierter Diensthund „Zorro“ vor einer Woche in der Steiermark im Auto, in der Transportkiste eingesperrt, qualvoll verendet war. Das Herrl ist sich keiner Schuld bewusst, doch das Ergebnis der Obduktion sagt das Gegenteil. Der Schäferrüde ging an der Hitze zugrunde.