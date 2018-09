Hochzeiten im bunten Herbst boomen

Villa Toscana auf Platz 1

Die meistgeklickte und damit beliebteste Hochzeitslocation ist laut Fichtenbauer die Villa Toscana in Gmunden, ganz in der Nähe von Schloss Ort, gefolgt vom Johanneshof in Naarn im Machland und dem Hof Groß Höllnberg in Vorchdorf, der auf Platz 3 landete. Ob auch direkt vor Ort die Eheschließung stattfinden kann, ein Catering angeboten wird oder Platz für die Agape vorhanden ist, sieht das Brautpaar auf dem Portal auf einen Blick. So kann man gut vergleichen.