„David“ Grödig ging bei Aufsteiger baden

„Uhren ticken in Salzburg anders“

Die noch ungeschlagenen St. Johanner treffen heute auswärts auf „Lieblingsgegner“ Kufstein. Zwar ging die letzte Partie verloren, in den zehn Duellen davor fiel man aber nie um. Coach Lottermoser sieht die Kufsteiner trotzdem im Vorteil. „Wir mussten am Mittwoch Cup spielen, Kufstein durfte schon am Dienstag ran“, ärgerte er sich. „So haben sie einen Tag mehr Zeit zum Erholen. Schade, dass in Salzburg die Uhren anders ticken, es keine einheitliche Regelung gibt.“