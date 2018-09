Exotische Frucht als wahre Super-Speise

Interessante Fakten

+) Die Kokosnuss ist in Wirklichkeit keine Nuss, sondern eine Steinfrucht.

+) Neben Fruchtfleisch und Wasser werden auch deren Stämme und die Fasern der Samenhülle verwertet - als Baumaterial und für Seile.

+) Kokosblütenzucker ersetzt traditionellen Zucker.

+) Kokosnüsse treiben im Meer oft um die halbe Welt - wieder an Land gespült, schlagen sie Wurzeln.

+) Viele scheitern beim Öffnen der Nuss an der fünf Millimeter dicken, inneren Schale. Der Geheimtipp: Bei 200 Grad 15 bis 20 Minuten in den Backofen legen - dann springt sie auch ganz von alleine auf.