Acer bringt Gaming-Thron für Multi-Monitor-Spieler

Aspire 7 mit Intel-AMD-Kombiprozessor kommt

Im günstigeren Preissegment hat Acer seiner Consumer-Linie Aspire zwei neue Modelle spendiert. Das Aspire 7 und das Aspire 5 verstehen sich als Multimedia-Notebooks. Das größere Aspire 7 wiegt 1,5 Kilo, bietet den mit leistungsstarker Radeon-Vega-Grafikeinheit und vier Gigabyte Grafikspeicher ausgestatteten Core i7-8705G auf, misst 15,6 Zoll in der Diagonale und ist sogar mit 4K-Display verfügbar. Das kleinere Aspire 5 mit 1,8 Kilo Gewicht ist ebenfalls 15,6 Zoll groß und bietet einen dedizierten Nvidia-MX150-Grafikchip. Es kommt im November zu Preisen ab 700 Euro in den Handel. Wann das stärkere Aspire 7 mit seinem unkonventionellen Intel-AMD-Kombiprozessor in den Handel kommt und was es kosten wird, hat Acer noch nicht verraten.