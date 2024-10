Konferenz mit PAOK, Frankfurt und Rom ab 18.45 Uhr

Rom und Kiew unter Zugzwang

AS Rom und Dynamo Kiew konnten an den ersten beiden Spieltagen international nicht überzeugen und stehen unter Zugzwang. Die Roma hatte zuletzt in der Serie A mit Inter Mailand keinen leichten Gegner und musste sich in einem Duell auf Augenhöhe am Ende knapp mit 0:1 geschlagen geben. Kiew hingegen ist auf nationaler Ebene noch ungeschlagen und tankte zuletzt beim 5:1 gegen Obolon Kiew Selbstvertrauen.