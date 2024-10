Putin: 2000 Ukraine-Soldaten in Kursk eingekesselt

Vertrag über strategische Partnerschaft mit Nordkorea

Auf Fragen zu Berichten über Tausende nordkoreanische Soldaten aufseiten Moskaus reagierte Putin ausweichend, sah darin aber kein Problem. Moskau habe einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft mit Nordkorea ratifiziert, so Putin in Kasan. Darin gebe es einen Passus zur gegenseitigen militärischen Hilfe. „Wir haben nie daran gezweifelt, dass die nordkoreanische Führung unsere Vereinbarungen ernst nimmt. Was und wie wir im Rahmen dieses Artikels tun werden, ist unsere Sache“, so Putin.