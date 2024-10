„Gegenüber Marcel bin ich ein kleiner Fisch“

Kein Problem mit dem Trubel um Hirscher hat mit Vincent Kriechmayr einer seiner Ex-Kollegen. „Marcel ist der erfolgreichste alpine Sportler, den es in der Geschichte gibt. Er hat unglaublich viel Erfolge für Österreich geholt. Ich bin happy, dass er wieder zurück ist“, meinte der Speed-Spezialist bei einem Medienevent am Donnerstag in Sölden und stellte sein Licht unter den Scheffel: „Der Marcel ist ein Big Player, und gegenüber dem Marcel bin ich ein kleiner Fisch.“