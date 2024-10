Teurer Magistrat: „Personal bringt Klagenfurt um“

Laut Kostenvoranschlag 2024 würde das Personal 36 Prozent der Gesamtkosten von 380 Millionen Euro ausmachen, 2025 sollen es sogar 39 Prozent sein. Juvan stellt einen Kostenvergleich der Landeshauptstädte in Österreich an (siehe Grafik): „Klagenfurt gibt klar am meisten Geld für das Personal aus. Damit ist man vom Budget her gelähmt.“