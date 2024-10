King Kong wütet – und Sie müssen es überleben!

Gameplay à la „Castlevania“

Spielerisch handelt es sich um ein Action-Adventure, das in der 2,5D-Ansicht gespielt wird – ähnlich wie „Castlevania“. Neben Hüpf- und Kampfeinlagen in den Ruinen, die Kong hinterlässt, versprechen die Entwickler eindrucksvolle Bosskämpfe und die eine oder andere Referenz an die „Monsterverse“-Streifen der letzten Jahre – etwa „Godzilla vs. Kong“.