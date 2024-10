Fünf-Sterne-Bewegung trennt sich von ihrem Gründer

Grillo wirft Conte mangelnde politische Visionen vor

In den letzten Jahren hat die Partei durch politische Kehrtwendungen und interne Streitigkeiten an Kraft verloren und liegt in Umfragen derzeit bei knapp unter zwölf Prozent der Stimmen. Grillo übte zuletzt immer heftigere Kritik an der Ausrichtung der Partei. Er warf Conte mangelnde politische Visionen vor und kritisierte die Strategie des Ex-Regierungschefs, die er als einen Versuch betrachtet, die einst unkonventionelle politische Bewegung in eine traditionelle Linkskraft zu verwandeln.