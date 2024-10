Erstklässler (6) verprügelt Volksschullehrerin

Bub mit Migrationshintergrund ging auf Lehrerin los

Nun kam es vergangene Woche neuerlich zu einem erschütternden Vorfall in einer Kärntner Volksschule – und wieder in einer der ersten Klassen. Diesmal allerdings mit schmerzhaften Folgen für die involvierte Lehrerin. Ein erst sechsjähriger Bub mit Migrationshintergrund verpasste ihr mehrere Faustschläge und verletzte sie im Gesicht. Offenbar so schwer, dass das Opfer zumindest am Montag noch nicht am Arbeitsplatz erschienen ist, wie der „Krone“ bestätigt wurde.