KI hat neue Ära der Cyberkriminalität eröffnet

Rolle Russlands hat sich verändert

Viele Sachen, die Hacker in der Vergangenheit noch mit großem Aufwand manuell gemacht haben, können sie jetzt vollständig automatisieren und perfekt ausrollen. Das beste Beispiel dafür sind Phishing-E-Mails. Diese sind heute als solche nicht zu erkennen und perfekt gemacht. „Das ist die größte Veränderung in den vergangenen ein, zwei Jahren. Die zweite ist die Rolle Russlands. Vor dem Krieg war Hacken auch in Russland in irgendeiner Form ein Strafdelikt. Inzwischen ist es nicht nur kein Strafdelikt, sondern die Kriminellen sind vom Staatspräsidenten Wladimir Putin dazu aufgerufen, gegen die westeuropäischen Unternehmen einen Cyberkrieg zu führen.“