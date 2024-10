Machtwort gegen FPÖ – jetzt Weg frei für „Zuckerl“

Die NEOS zeigen sich offen und drücken aufs Tempo

Nun geht es aber um die Zuckerl-Koalition, als Begriff von der „Krone“ im Politdiskurs implementiert. Nehammer betonte am Dienstag die Notwendigkeit eines dritten Regierungspartners. ÖVP und SPÖ wären zu schwach. Türkis mit Rot und Pink (NEOS) – so schaut es derzeit aus. Die ÖVP hat keine große Lust mehr auf Bisse in den sauren grünen Apfel nach diversen innerkoalitionären Disputen.