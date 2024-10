SK Rapid gegen FC Noah ab 18.45 Uhr LIVE

Der Verein wurde erst 2017 als FC Arzach gegründet. Zwei Jahre später erfolgte die Umbenennung in FC Noah – in Anlehnung an Noahs Arche, die am etwa 20 Kilometer von Eriwan entfernt gelegenen Berg Ararat gestrandet sein soll. Im Aufgebot stehen Kicker aus Afrika, Südamerika und diversen europäischen Ländern, die sich auf internationaler Ebene vor allem in Heimspielen auszeichnen. Auswärts gab es zuletzt im Europacup zwei Niederlagen und ein Unentschieden. „Das ist schon eine gewisse Diskrepanz“, meinte Klauß.