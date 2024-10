Bluttat in Adnet: Sohn (31) von Opfer festgenommen

Was sie damit meint? In der Adneter Wohnung des 31-Jährigen passierte am späten Dienstagabend das Unfassbare. Der Mann hatte seine Mutter (67) aus dem Berchtesgadener Land zu Besuch. Laut „Krone“-Informationen aßen beide zu Abend. Es war das letzte gemeinsame Mahl – kurz darauf war die 67-Jährige nicht mehr am Leben. Sie wurde mit einem Küchenmesser erstochen. Offenbar von ihrem eigenen Sohn!