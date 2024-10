Olimpija Ljubljana gegen den LASK – ab 21 Uhr LIVE

Fußball-Bundesligist LASK ist unter Trainer Markus Schopp wieder in die Erfolgsspur geraten und will diesen Aufwind auch international nützen. Die Linzer gastieren in der zweiten Runde der Conference League beim slowenischen Tabellenführer Olimpija Ljubljana. Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Djurgarden Stockholm soll in Laibach ein Sieg her. „Wir wollen mit drei Punkten nach Hause kommen und unbedingt gewinnen“, gab Schopp die Marschrichtung vor.