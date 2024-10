Konferenz mit Hoffenheim und ManUnited ab 21 Uhr

Porto meldete sich nach der Länderspielpause mit einem routinierten 3:0-Sieg im portugiesischen Pokal gegen Sintrense zurück und hofft, nach einem enttäuschenden Start in der Europa League wieder in Schwung zu kommen. Der 3:1-Sieg von Hoffenheim am Samstag gegen den fast Bundesliga-Absteiger Bochum dürfte das Selbstvertrauen der Mannschaft von Pellegrino Matarazzo jedoch gestärkt haben, die nun seit drei Spielen ungeschlagen ist.