Trump stänkert: „Die EU ist ein Mini-China“

Trump schwört Sonderermittler Jack Smith Rache

Bei einer eventuellen Wiederwahl will Trump übrigens Sonderermittler Jack Smith umgehend entlassen. „Ich würde ihn innerhalb von zwei Sekunden feuern“, so Trump in einem Podcast des als konservativ geltenden Moderators Hugh Hewitt. Er griff in dem Interview den Sonderermittler, der dem unabhängigen US-Justizministerium unterstellt ist, scharf an und nannte ihn einen „sehr unehrlichen Mann“. Das Wahlkampfteam seiner Rivalin Harris warf Trump daraufhin vor, er denke, er stehe „über dem Gesetz“.